Народный артист Украины покончил с собой

В Киеве пожилой мужчина покончил с собой. Об этом сообщают «Украинские новости».

Как отмечается, недалеко от тела погибшего нашли записку. В ней он попросил никого не винить в своей смерти.

Спустя время стало известно, что мужчина был народным артистом Украины, а также вокалистом ансамбля песни и танца ВСУ.

Уточняется, что погибшего звали Василием, однако его фамилия не называется.

По словам соседей, мужчина жил один, иногда к нему приезжал сын.

Причем, как подчеркивается, мало кто из его соседей знал, кем являлся Василий.