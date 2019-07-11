Письмо Тупака Мадонне уйдет с молотка

На аукцион было выставлено письмо рэпера Тупака Шакура американской певице Мадонне за $100 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-аукцион Gotta Have Rock and Roll.

Как отмечается, Тупак написал Мадонне письмо из тюрьмы 15 января 1995 года.

Уточняется, что рэпер написал три страницы текста от руки и назвал свое письмо как «навсегда, 2PAC, Тупак Шакур».

Как подчеркивается, в письме он раскрыл тему их взаимоотношений с точки зрения расы и статуса Мадонны.

»...Последствия расизма затрудняют молодому темнокожему мужчине должным образом показывать свою привязанность к белой женщине, которая его старше», — сказано в письме.

Кроме того, он писал о страхе смерти и просил певицу быть более осторожной, помня, что не все люди честные и запросто причинят ей вред.

Ранее сообщалось, что рассказавший, что Тупак жив сын менеджера анонсировал его новый альбом.