Суд признал наличие у Хулио Иглесиаса внебрачного сына

Суд, опираясь на данные ДНК-теста, признал, что 43-летний испанец Хавьер Санчес является сыном певца Хулио Иглесиаса, передает ТАСС.

Как отмечается, внебрачный сын у музыканта предположительно появился во время брака с Исабель Прейслер. Матерью испанца является португальская танцовщица.

В суде приняли решение, после долгих разбирательств все же признать родства Санчеса и Иглесиаса. Однако его еще могут обжаловать в провинциальном суде.

Санчес и его мать впервые заявили о связи с Иглесиасом в 1990-х годах, но певец все отрицал. Суд принял решение в пользу предполагаемого сына. Артист подал успешную апелляцию, и дело прекратили.

Ранее сообщалось, что Хулио Иглесиас продает прибрежные участки в Майами за $150 млн.