Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована. Об этом сообщает сайт kp.ru.

После появления слухов о том, что болезнь продюсера была пиаром, телеведущий Дмитрий Шепелев пригласил основных участников событий к себе в программу.

Отмечается, что в рассказе сына Алибасова нашли много нестыковок.

Также сам Алибасов не смог вспомнить ни название больницы, где он лежал, ни марку жидкости, которой он отравился.

Хирург, профессор НИИ имени Склифосовского Игорь Шарипов назвал произошедшее пиаром.