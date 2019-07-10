Прототип героя сериала «Чернобыль» поспорил с Зеленским

Прототип одного героев сериала «Чернобыль» генерал-майор Николай Тараканов раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского сделать из Чернобыльской зоны туристический объект, передает РИА «Новости».

Он заявил, что посещение этого района опасно.

«Кроме идиотизма в этой идее я ничего не вижу», — заявил Тараканов.

По его словам, в Чернобыльской зоне нельзя находиться минимум 100 лет.

Он отметил, что утечка радиации все еще возможна, так как в старом саркофаге найдены трещины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал «зеленый коридор» для туристов в Чернобыльской зоне отчуждения.