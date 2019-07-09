Роулинг отреагировала на слухи о запуске сериала по вселенной Гарри Поттера

Представители писательницы Джоан Роулинг опровергли слухи о запуске сериала-приквела по вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает Movieweb.

По словам представителей Роулинг, экранизировать истории о Гарри Поттере на телеэкранах не планируется.

До этого заявления были распространены слухи, согласно которым, в стенах киностудии Warner начали разработку телесериала по вселенной известного волшебника.

Ранее стало известно, что Роулинг хочет выпустить четыре рассказа о мире Гарри Поттера. А в 2021 году запланирован выход очередного фильма по вселенной волшебника.