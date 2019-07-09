Собчак защитила Путина после инцидента с «Рустави 2»
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Телеведущая Ксения Собчак вступилась за российского лидера Владимира Путина после того, как его оскорбил журналист грузинского телеканала.
В своем телеграме она написала, что ее отношение к президенту, которое она неоднократно высказывала, не изменилось.
Телеведущая заявила, что людям может нравится или не нравится Путин, но «опускаться до плинтуса и нецензурных оскорблений — это нелепо».
Она добавила, что Георгий Габуний повел себя как подросток, который написал на заборе матерное слово и радуется.