Умер Владимир Златоустовский
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Скончался российский актер и режиссер Владимир Златоустовский. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов.
Как отмечается, он умер в возрасте 80 лет.
На настоящий момент причина смерти не уточняется. Дату и место прощания с актером назовут позже.
Уточняется, что Златоустовский снял несколько сюжетов киносериала «Ералаш». Кроме того, он известен по исполнению песни «Вечный огонь» в фильме «Офицеры».
Ко всему прочему, ему принадлежат такие фильмы, как «Колыбельная для мужчин», «Поединок в тайге», «Набат» и «Альфонс».