Умер Владимир Златоустовский

Скончался российский актер и режиссер Владимир Златоустовский. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов.

Как отмечается, он умер в возрасте 80 лет.

На настоящий момент причина смерти не уточняется. Дату и место прощания с актером назовут позже.

Уточняется, что Златоустовский снял несколько сюжетов киносериала «Ералаш». Кроме того, он известен по исполнению песни «Вечный огонь» в фильме «Офицеры».

Ко всему прочему, ему принадлежат такие фильмы, как «Колыбельная для мужчин», «Поединок в тайге», «Набат» и «Альфонс».