Соловьев обозвал Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев обозвал держимордой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем телеграме.

Он напомнил правило о том, что «нет больших душителей свободы, чем вчерашние либералы».

«Меня удивляет та скорость с которой Зеленский из творческого человека близкой к журналистики профессии превращается в держиморду, душителя свободы», — написал Соловьев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Россией и Украиной «опасным пиар-ходом».