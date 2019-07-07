Познер вышел из жюри ТЭФИ

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер объявил о выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, являющегося организатором телепремии ТЭФИ, передает ТАСС.

Кроме того, Познер призвал руководство фонда «Академии российского телевидения» (АТР) отказать Комитету в использовании бронзовой статуэтки «Орфея» работы Эрнста Неизвестного.

Журналист отметил, что ТЭФИ потерял свое общенациональное значение. Он также добавил, что, будучи президентом академии, он обещал скульптору Эрнсту Неизвестному, что в случае, если конкурс утратит «демократические принципы, которые изначально легли в его основу», статуэтка перестанет вручаться в качестве приза.

Ранее Познер поделился впечатлениями от обсуждаемых сериалов «Чернобыль», «Игра престолов» и «Карточный домик».