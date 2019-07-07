Лолиту чуть не убили в Донбассе после развода с мужем

Известная певица Лолита направилась с концертами в Донбасс и едва не попала под обстрел, сообщает StarHit.

Исполнительница посетила места боевых действий и пообщалась с местными жителями, которые, судя по комментариям в соцсетях, тепло приняли певицу.

Сама Лолита поделилась с подписчиками историей, как лежала ночью в постели и слышала выстрелы в Дебальцево и Первомайском, расстояние между которыми меньше ста километров.

Она добавила, что сильно переживает за жителей разрушенных городов и надеется на скорейшее завершение конфликта.

Ранее молодой муж Лолиты впервые прервал молчание после разрыва.