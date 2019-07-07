Звезда «Игры престолов» получил ученую степень

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Актер Ричард Мэдден, исполнитель роли Робба Старка в «Игре престолов», стал почетным доктором искусств Королевской консерватории Шотландии. Об этом сообщает The Scottish Sun.

«Я наконец-то заканчиваю учебу, хоть и с 12-летним опозданием», — сказал Мэдден.

По его словам, он закончил обучение еще в 2007 году, но пропустил выпускной из-за работы.

Он также добавил, что был занят съемками в «Игре престолов».

Ранее сообщалось, что Мэдден поблагодарил создателей «Игры престолов» за смерть в сериале.