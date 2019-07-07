Звезда «Игры престолов» получил ученую степень
Актер Ричард Мэдден, исполнитель роли Робба Старка в «Игре престолов», стал почетным доктором искусств Королевской консерватории Шотландии. Об этом сообщает The Scottish Sun.
«Я наконец-то заканчиваю учебу, хоть и с 12-летним опозданием», — сказал Мэдден.
По его словам, он закончил обучение еще в 2007 году, но пропустил выпускной из-за работы.
Он также добавил, что был занят съемками в «Игре престолов».
Ранее сообщалось, что Мэдден поблагодарил создателей «Игры престолов» за смерть в сериале.