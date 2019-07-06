Лолита после расставания с молодым мужем восхитилась Лазаревым и Артуром Пирожковым
Певица Лолита Милявская выразила восхищение новым клипом певца Сергея Лазарева. Об этом она написала в сториз в инстаграме.
«Сережа Лазарев. Всегда лучший!» — написала Лолита.
Затем она прорекламировала премьеру клипа Александра Реввы (Артура Пирожкова) под названием «Алкоголичка».
Ранее сообщалось, что молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов, может оспорить брачный договор при разводе.