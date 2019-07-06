Умер Владимир Двинский

В Израиле скончался российский режиссер-документалист Владимир Двинский. Об этом в фейсбуке сообщила его дочь Анна.

Как отмечается, режиссер умер в возрасте 78 лет.

«По поводу прощания в Израиле, а потом в Москве сообщу дополнительно», — отметила Анна.

Двинский был членом Российской академии кинематографических искусств «Ника». Он также входил в КиноСоюз с момента его основания.

Кроме того, за всю свою карьеру он снял более 50 фильмов в жанрах документалистики и науч-попа.