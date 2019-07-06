Осужденный в России блогер из Бразилии попросил Путина о помиловании

Криштиану Алвес де Лима обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой его помиловать. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, бразильский блогер и переводчик был приговорен к административному выдворению из России на пять лет в марте 2019 года.

В своем письме главе государства де Лима попросил остаться в российском государстве, которое он «уважает и любит всем сердцем» и в котором он «может ходить по улицам без страха».

Он также отметил, что Россия близка ему тем, что поддерживает традиционные семейные ценности. Кроме того, добавил блогер, ему нравится политика президента страны.

Уточняется, что впервые переводчик нарушил визовый режим в 2016 году. Через год его оштрафовали, но он так и не оформил легальный статус в России.

В первую очередь, он известен за свою борьбу против русофобии.