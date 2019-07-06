Журналист из США восхитился Крымом

Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.

По его словам, он сам побывал на Крымском полуострове, и ему там очень понравилось.

«Я подумал, что это место (Крым. — «Газета.Ru») особенно, на удивление, красиво. И я решил предложить материал об этой уникальной части мира», — отметил Опдайк.

При этом он с сожалением добавил, что его статья, в которой он хотел поделиться своими впечатлениями о живописном месте, неожиданно обрела политическое звучание.

В связи с этим он выразил сожаление и пояснил, что не ожидал этого. По его мнению, «путешествия должны быть выше политики».

Ранее сообщалось, что Википедия признала Крым частью России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.