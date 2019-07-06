«Человек-паук: Вдали от дома» соберёт $575 млн к концу недели

Сборы нового фильма «Человек-паук: вдали от дома» продолжают расти, пишет The Deadline.

В настоящее время картина уже собрала в мире около $310 млн.

Как отмечается издание, такими темпами фильм к концу недели сможет собрать $575 млн.

Только за четверг, 5 июля, «Человек-паук: вдали от дома» в России получил $2,8 млн.

В картине сыграли Джейк Джилленхол, Сэмюэл Л. Джексон, Мариса Томей и другие. Премьера супергеройского фильма в России состоялась 4 июля.

Ранее сообщалось, что фанаты Marvel в ужасе от спойлеров нового «Человека-паука».