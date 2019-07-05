«Говно вместо мозгов»: Собчак ответила хейтерам из-за голого сына

Телеведущая Ксения Собчак ответила пользователям, которые раскритиковали фотографию ее голого сына Платона. Об этом она написала в инстаграме.

«Люди, почему у вас говно вместо мозгов?» — возмутилась Собчак.

По ее словам, маленькому ребенку нормально бегать по пустынному пляжу голым, а также нормально выкладывать такие фото, тем более снятые со спины.

Она призвала всех хейтеров следить за своими детьми.

Также Собчак ответила, что педофилов спровоцировать может что угодно.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак подверглась критике за чересчур откровенное фото двухлетнего сына Платона.

В инстаграме она показала снимок, на котором обнаженный малыш бегает по пляжу у моря. «Такое фото может быть актуально для семейного альбома на память, но зачем его выкладывать в соцсеть», «Наденьте трусы ребенку», «Почему мы на пляже должны смотреть на гениталии ваших детей?» — застыдили Собчак фолловеры. А вот модель Дарья Коновалова и продюсер Яна Рудковская поддержали звезду веселыми эмодзи.