Амстердам решил отказаться от «Евровидения»

Амстердам отказался принимать песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году, сообщает ТАСС.

По словам мэра столицы Нидерландов Фемке Халсема, концертный зал Ziggo Dome, в котором планировалось проведение мероприятия, недоступен в период проведения конкурса.

Город пытался найти другое место для проведения песенного конкурса, но попытки не увенчались успехом, так как центр RAI и Арена имени Йохана Кройфа, оказались также недоступны. Аналогичные площадки слишком малы для проведения «Евровидения».

Города Гаага и Бреда ранее также заявили, что не намерены принимать конкурс. Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрих уже объявили о своем участии в борьбе за организацию «Евровидения-2020».