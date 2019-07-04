Соловьев предрек Ковтуну жизнь в канаве

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Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских телеканалах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не дай бог, тебя выгонят с российских телеканалов, ты же будешь в канаве в городе Киеве», — сказал Соловьев.

Таким образом телеведущий отреагировал на слова Ковтуна о том, что Украина является богатой страной.

Соловьев также добавил, что политологу негде жить на Украине.

Ранее сообщалось, что Ковтуна внесли в базу данных сайта «Миротворец»