Соловьев предрек Ковтуну жизнь в канаве
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских телеканалах. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Не дай бог, тебя выгонят с российских телеканалов, ты же будешь в канаве в городе Киеве», — сказал Соловьев.
Таким образом телеведущий отреагировал на слова Ковтуна о том, что Украина является богатой страной.
Соловьев также добавил, что политологу негде жить на Украине.
Ранее сообщалось, что Ковтуна внесли в базу данных сайта «Миротворец»