Музыкальные сервисы назвали причину удаления песен Катамадзе

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Представители крупнейших музыкальных сервисов в России прокомментировали исчезновение песен Нино Катамадзе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, синглы певицы пропали из сервисов «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», iTunes и Google Play Music.

Как отмечается, причиной удаления песен Катамадзе связано с прекращением сотрудничества с ней в 2017-2018 годах.

При этом речь идет о сотрудничестве певицы с лейблом «Мистерия звука».

Ранее сообщалось, что Катамадзе пригрозили расплатой за отказ от концерта в России.