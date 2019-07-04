Кончаловский отреагировал на передачу «Греха» папе Римскому

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Режиссера Андрея Кончаловского прокомментировал подарок президента России Владимира Путина для папы Римского Франциска. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он был приятно удивлен тем, что Путин подарил папе Римскому диск с его фильмом «Грех».

«Меня попросили приготовить пару копий, это было уже давно», — добавил Кончаловский.

Он также подчеркнул, что не знал о том, что Путин собирается подарить папе Римскому его фильм.

Ранее сообщалось, что Путин подарил папе Римскому икону и диск с фильмом «Грех».