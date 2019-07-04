Убийца старейшего работника Мариинки найден мертвым в суде

Признанный виновным в убийстве старейшего работника Мариинского театра 93-летней Нины Мациной Сеник Нароян был найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда, сообщает «Фонтанка.ру».

Присяжные сочли его не заслуживающим снисхождения.

Тело Нарояна было найдено через пять часов после оглашения вердикта.

Медики констатировали, что его смерть не носила криминального характера.

Мацина убита в ноябре 2018 года в собственной квартире.