Пугачеву вызовут на допрос после выходки на вокзале, пишут СМИ

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На Аллу Пугачеву написали заявление в ГИБДД. Об этом сообщает сайт «kp.ru».

Как отмечается, на Пугачеву пожаловался блогер Александр Сергеев.

Он попросил сотрудников ГИБДД провести проверку и возбудить дело об административном правонарушении. Он также настаивает на допросе певицы.

Ко всему прочему, Сергеев призвал власти привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников полиции, которые не должны были допустить правонарушение.

Пугачева выехала на перрон прямо к поезду «Москва — Рига» несколько дней назад, видео инцидента разошлось по Сети. По словам ее представительницы, это произошло за час до отправления поезда в технической зоне и якобы не могло помешать другим пассажирам.

Ранее сообщалось, что сотрудникам вокзала сделали внушение после скандала с Пугачевой.