Шемякин показал Путину его в молодости

Художник Михаил Шемякин показал главе страны Владимиру Путину его черно-белую фотографию в молодости, передает РИА «Новости».

Как отмечается, художник подарил одну из книг Путину со словами: «Мы с вами в этой книжке вместе». Открыв ее, Путин увидел свою старую фотографию и очень удивился.

«Ух ты, где это вы нашли такое?» — спросил Путин.

Шемякин в ответ на это сказал, что это фото было там, где «все вас помнят, как всегда, молодым и деятельным».

Ранее сообщалось, что Путин ждет в гости Шемякина.

Михаил Шемякин — советский, американский и российский художник, скульптор, лауреат Государственной премии Российской Федерации. В 1971 году эмигрировал из СССР во Францию после арестов выставок, конфискаций работ и принудительного лечения в психиатрических больницах. С 1981 года жил в Нью-Йорке, позже снова вернулся во Францию.