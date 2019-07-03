Катамадзе уличили во лжи

Грузинская певица Нино Катамадзе, заявившая, что никогда не пела на концертах, которые спонсируются государством, выступала в Москве на концертах, организованных госкомпаниями. Об этом сообщили РИА «Новости».

Исполнительница приняла участие в фестивале Усадьба Jazz 22 июня 2019 года. Там она исполнила песню «Сулико», под аккомпанемент больной девочки. Позже Катамадзе сказала, что это был «тяжелейший» концерт «от которого не отказалась лишь из-за девятилетней слепой девочки».

Также она выступила на гала-ужине 21 июня для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции «Россия-Африка».

Ранее Катамадзе бойкотировала концерты в РФ.