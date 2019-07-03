У Резника связали с Алибасовым травлю Пугачевой после скандала на вокзале

Жена Ильи Резника Ирина Романова высказалась в защиту Аллы Пугачевой, передает сайт kp.ru.

«Начата кем-то очередная травля Аллы Борисовны. Не знаю, какие на это причины», — сказала она.

Также Романова поставила в один ряд травлю Пугачевой и ситуацию с отравлением Бари Алибасова.

«Или певицы, которым нужны гастроли напуганы новостями (о туре Пугачевой — прим. ред.) и заказали, при помощи своих спонсоров, эту провокацию. После мерзкого пиара Бари Алибасова все возможно…» — пояснила Романова.

Также жена Резника назвала журналистов киллерами, который доводят заслуженных артистов до больничной койки.

Ранее представители Пугачевой прокомментировали инцидент на Рижском вокзале, когда артистка проехалась по перрону на своем лимузине.