Бонд стал сыщиком в первом трейлере «Ножей наголо»

Американская студия Lionsgate Movies показала первый трейлер детективной комедии Райана Джонсона «Ножи наголо». Ролик размещен на ее YouTube-канале.

Как отмечается, в картине снялись Дэниэл Крэйг, Крис Эванс и Джейми Ли Кертис. Главный герой в исполнении Крэйга занимается расследованием загадочной смерти, которая произошла в особняке.

Ранее сообщалось, что Дэниел Крэйг не стал сидеть без дела после того, как 25-й фильм о Джеймсе Бонде с ним в главной роли потерял режиссера, и исполнил главную роль в детективе «Ножи наголо».