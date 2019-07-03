Оливер Стоун может сделать комедию из карьеры Трампа

Американский режиссер Оливер Стоун допустил, что может снять фильм о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе. Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что об этом он сказал на кинофестивале в Таормине, где режиссер является председателем жюри. Стоун признался, что многие просят его снять фильм об американском лидере.

«…кто знает, рано или поздно, вероятно, я его сниму», — заявил Стоун.

Он добавил, что это может быть комедией, которая будет выдержана в духе его фильма «Буш» о президенте Джордже Буше-младшем.

Ранее сообщалось, что Стоун покажет новый фильм об Украине в рамках 65-го кинофестиваля в Сицилии.