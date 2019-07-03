Создатель «Дамбо» умер в 105 лет

На 106 году жизни скончался американский аниматор Милтон Квон, известный по работе над такими мультфильмами Walt Disney Animation Studios, как «Фантазия» и «Дамбо». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что о кончине аниматора проинформировал его сын. Квон умер 18 июня в своем доме в калифорнийском Торрансе от естественных причин. Он был одним из последних живых художников, работавших на Disney в Золотой век американской анимации.

Квон также снялся с нескольких картинах в качестве актера, в том числе в «Скорости» с Киану Ривзом и Сандрой Буллок.