Создатель «Дамбо» умер в 105 лет

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Кадр из мультфильма «Дамбо» (2019) Кадр из мультфильма «Дамбо» (2019)
Кадр из мультфильма «Дамбо» (2019)
Walt Disney Pictures

На 106 году жизни скончался американский аниматор Милтон Квон, известный по работе над такими мультфильмами Walt Disney Animation Studios, как «Фантазия» и «Дамбо». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что о кончине аниматора проинформировал его сын. Квон умер 18 июня в своем доме в калифорнийском Торрансе от естественных причин. Он был одним из последних живых художников, работавших на Disney в Золотой век американской анимации.

Квон также снялся с нескольких картинах в качестве актера, в том числе в «Скорости» с Киану Ривзом и Сандрой Буллок.