Павлиашвили защитил Нино Катамадзе после демарша против России

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Певец Сосо Павлиашвили выступает на концерте «25 лет тишины», посвященном памяти певца... Певец Сосо Павлиашвили выступает на концерте «25 лет тишины», посвященном памяти певца...
Певец Сосо Павлиашвили выступает на концерте «25 лет тишины», посвященном памяти певца...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Исполнитель Сосо Павлиашвили вступался за грузинскую певицу Нино Катамадзе после ее отказа выступать в России, передает РИА «Новости».

Он заявил хейтерам певицы, что она является талантливым человеком и имеет право принимать самостоятельные решения.

Артист отметил, что сам бы так не поступил, но не осуждает поступок Катамадзе.

Он призвал поклонников взять свои эмоции под контроль и дать певице немного времени.

Катамадзе отказалась от выступлений на фоне обострения официальных отношений Москвы и Тбилиси, и поддержала участников протестов в Грузии. После этого на нее обрушился шквал критики.