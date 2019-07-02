Павлиашвили защитил Нино Катамадзе после демарша против России

Исполнитель Сосо Павлиашвили вступался за грузинскую певицу Нино Катамадзе после ее отказа выступать в России, передает РИА «Новости».

Он заявил хейтерам певицы, что она является талантливым человеком и имеет право принимать самостоятельные решения.

Артист отметил, что сам бы так не поступил, но не осуждает поступок Катамадзе.

Он призвал поклонников взять свои эмоции под контроль и дать певице немного времени.

Катамадзе отказалась от выступлений на фоне обострения официальных отношений Москвы и Тбилиси, и поддержала участников протестов в Грузии. После этого на нее обрушился шквал критики.