Кикабидзе сделал заявление насчет антироссийского демарша Катамадзе
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Актер Вахтанг Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать на территории России певицу из Грузии Нино Катамадзе, передает РИА «Новости».
Как отмечается, Катамадзе отказалась от выступлений на фоне обострения официальных отношений Москвы и Тбилиси. Певица также поддержала участников протестов в Грузии. Она присоединилась к требованиям отставки главы МВД страны Георгия Гахарии.
Кикабидзе заявил, что полностью поддерживает певицу.
«Я выражаю полную поддержку ее решению», — добавил Кикабидзе.
Ранее в Кремле предупредили российских артистов об опасности гастролей в Грузии.