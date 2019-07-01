Кикабидзе сделал заявление насчет антироссийского демарша Катамадзе

Актер Вахтанг Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать на территории России певицу из Грузии Нино Катамадзе, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Катамадзе отказалась от выступлений на фоне обострения официальных отношений Москвы и Тбилиси. Певица также поддержала участников протестов в Грузии. Она присоединилась к требованиям отставки главы МВД страны Георгия Гахарии.

Кикабидзе заявил, что полностью поддерживает певицу.

«Я выражаю полную поддержку ее решению», — добавил Кикабидзе.

Ранее в Кремле предупредили российских артистов об опасности гастролей в Грузии.