Популярный комик отказался бойкотировать Грузию вопреки запрету Кремля

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Российский комик Иван Абрамов, который является участником программы Stand-Up, заявил, что не собирается отказываться от поездки в Грузию вопреки запрету Кремля. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва!».

Абрамов должен провести сольное выступление в Батуми в августе.

«Ни об отмене, ни о переносе мы не думаем», — заявил Абрамов.

Он также добавил, что его команда выберет альтернативным маршрут до грузинской границы, например через Минск или Баку.

Абрамов отметил, что сделает все от себя зависящее, чтобы выступление состоялось.

Ранее грузинская певиц Нино Катамадзе заявила, что не будет больше приезжать на выступления в Россию, а также назвала страну «оккупантом».