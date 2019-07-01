У Медведчука внесли ясность в информацию о покупке телеканала Фирташа

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не покупал телеканал «Интер» у украинского олигарха Дмитрия Фирташа, передает «Страна.UA».

Об этом заявили в пресс-службе политика.

По данным издания, в пресс-службе Медведчука информацию о покупке телеканала Фирташа назвали «ложной».

Как отмечается, у политики нет планов по покупке «Интера».

Ранее сообщалось, что Австрия экстрадирует Фирташа в США.