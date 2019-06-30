Пушков назвал бойкот Катамадзе «невеликой потерей»

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия «легко обойдется» без выступлений грузинской певицы Нино Катамадзе. Об этом он написал в своем твиттере.

Политик заявил, что россиянам мало знакома эта исполнительница.

«Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Легко обойдемся. Невелика потеря», — написал Пушков.

Он отметил, что Катамадзе имеет полное право отказаться от выступлений, заявив, что у России тоже есть право — «не приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей».

Нино Катамадзе оказалась выступать в России после антироссийских митингов в Тбилиси. После этого артистку осудили многие.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ольга Скабеева подняла на смех бойкот Катамадзе.