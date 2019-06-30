Актриса «Звездных войн» покинула сагу

Актриса Дейзи Ридли, известная по роли Рей в фильмах «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы» и «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи», не примет больше участие в следующих частях франшизы. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам самой актрисы, после выхода очередной части киносаги ее персонаж больше не появится в «Звездных войнах».

Уточняется, что третья часть франшизы выйдет на экраны 18 декабря 2019 года.

Девятый эпизод саги получил название «Скайуокер. Восход».

Ранее сообщалось, что появились фото со съемок новых «Звездных войн».