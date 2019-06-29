Американского рэпера расстреляли в Лос-Анджелесе

Американский рэпер Slim 400 госпитализирован с множеством огнестрельных ранений. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Комптон, округ Лос-Анджелеса вечером 29 июня. Музыкант, сотрудничающий со звукозаписывающей компанией YG, получил порядка 10 огнестрельных ранений.

Правоохранительные органы заявили, что на месте стрельбы обнаружен черный автомобиль, на котором предположительно передвигались преступники. Полиция пытается установить их личности.

Более детальные подробности случившегося не уточняются. О мотивах преступления также неизвестно.

Ранее сообщалось, что на члена группы Guns' N' Roses напали с ножом.