Скабееву рассмешил отказ двух стран покидать ПАСЕ вслед за Украиной

Российская журналистка Ольга Скабеева иронично отреагировала на отказ Литвы и Грузии уходить из ПАСЕ вслед за Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, журналистка пошутила насчет того, что страны «погорячились накануне».

«С кем не бывает», — добавила Скабеева.

Ранее делегации пяти стран покинули сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы после принятия резолюции о восстановлении России в правах в полном объеме.

В настоящее время Латвия приостановила работу, а украинская сторона осталась на сессии как слушатель.

Делегаты же вернутся домой и обсудят с парламентом и правительством совместные действия в ПАСЕ на следующих сессиях.