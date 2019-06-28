Скабееву рассмешил отказ двух стран покидать ПАСЕ вслед за Украиной
Российская журналистка Ольга Скабеева иронично отреагировала на отказ Литвы и Грузии уходить из ПАСЕ вслед за Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, журналистка пошутила насчет того, что страны «погорячились накануне».
«С кем не бывает», — добавила Скабеева.
Ранее делегации пяти стран покинули сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы после принятия резолюции о восстановлении России в правах в полном объеме.
В настоящее время Латвия приостановила работу, а украинская сторона осталась на сессии как слушатель.
Делегаты же вернутся домой и обсудят с парламентом и правительством совместные действия в ПАСЕ на следующих сессиях.