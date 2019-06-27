Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о «спектакле» с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я имел в виду, что все, что происходит в нашей жизни - это спектакль», — заявил Горожанкин.

Он добавил, что в течение всего периода лечения представители шоумена постоянно рассказывали о состоянии здоровья Алибасова.

Горожанкин также отметил, что все официальные доказательства о том, как Алибасов отравился и как проходило его лечение, есть.

Пиар-директор подчеркнул, что шоумен чувствует себя лучше, а также готовит новые творческие проекты, о которых он заявит позже.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасова заподозрили в инсценировке своего отравления. Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера.