Утонул Аркадий Ивановский

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Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский, передает «Интерфакс».

Ему было 60 лет.

«Последний гитарист «Песняров» до распада Аркадий Ивановский утонул», — сообщили в ансамбле.

Подробности произошедшего не известны.

Прощание с музыкантом состоится 26 июня в Минске.