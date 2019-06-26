Видео со съемок нового Бонда появилось в Сети

<img src="//img.gazeta.ru/files3/87/11707087/james-pic905-895x505-98512.jpg">

В сети появилось видео со съемок нового фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, кадры сняты на съемочной площадке нового фильма про агента 007 на Ямайке.

Как отмечается, на видео можно заметить актера Дэниэла Крейга и режиссера Кэри Фукунага.

При этом по сюжету фильма на Ямайке Бонд отдыхает от спасения мира.

Ранее сообщалось, что секс-скандал произошел на съемках нового фильма о Джеймсе Бонде.