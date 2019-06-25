Автор песни из «Мимино» готов присоединиться к антироссийским протестам

Грузинский композитор Гия Канчели заявил, что готов был бы принять участие в антироссийских митингах, если бы не тяжелое состояние его здоровья. Об этом сообщает Грузия Online.

«Если бы не состояние здоровья, я бы сегодня стоял рядом с вами, рядом с молодежью», — заявил Канчели.

Он также рассказал о том, что хотел бы видеть в стране многопартийную систему управления, а также правительство с представителями разных партий, в том числе и беспартийными.

25 июня проходит шестой день антироссийских митингов. Активисты перекрыли проспект Руставели. Они выступают с требованием освободить задержанных на прошлых маршах митингующих, а также отставки главы МВД.

Ранее сообщалось, что лидеру оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили депутату Никанору Мелии предъявили обвинения в организации беспорядков во время антироссийских митингов в Тбилиси.