Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти. Об этом она написала в телеграме.
«Это удивительно — Сергея Доренко уже нет, а Соловьев по-прежнему жутко завидует и боится его, продолжая свои нелепые нападки», — написала Юлия Доренко.
Она также добавила, что смерть ее мужа не означает, что за него некому ответить. В посте в своем телеграмм-канале женщина также рассказала о том, конфликт между журналистами длится давно.
Ранее Владимир Соловьев припомнил покойному Сергею Доренко критику в адрес президента России Владимира Путина, назвав его предателем.