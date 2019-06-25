Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

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Вдова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти. Об этом она написала в телеграме.

«Это удивительно — Сергея Доренко уже нет, а Соловьев по-прежнему жутко завидует и боится его, продолжая свои нелепые нападки», — написала Юлия Доренко.

Она также добавила, что смерть ее мужа не означает, что за него некому ответить. В посте в своем телеграмм-канале женщина также рассказала о том, конфликт между журналистами длится давно.

Ранее Владимир Соловьев припомнил покойному Сергею Доренко критику в адрес президента России Владимира Путина, назвав его предателем.