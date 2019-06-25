Джордж Мартин назвал душераздирающим сериал «Чернобыль»

Джордж Мартин, автор романов «Песнь льда и пламени», по которым был снят сериал «Игра престолов», прокомментировал британский сериал «Чернобыль». Об этом американский писатель рассказал в своем твиттере.

«Пугающе, захватывающе, душераздирающе», — написал Мартин.

Он также добавил, что создатели сериала должны выиграть много премий Эмми, иначе «в Голливуде нет справедливости».

Писатель особенно выделил актера Джареда Харриса, который сыграл физика Валерия Легасова. Мартин высоко оценил его актерские способности.

Ранее сообщалось, что создатель «Чернобыля» рассказал о возможности выхода второго сезона сериала.