«Квартал-95» запускает проект с критикой Зеленского

Студия «Квартал-95» анонсировала проект, в основу которого легла критика новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА «Новости».

Программа будет называться «Где-мократiя?», а первый выпуск покажут уже 29 июня.

До выборов в президенты Украины Владимир Зеленский был участником КВН-команды «Квартал-95», на базе которой в итоге была создана производственная студия фильмов, сериалов и концертов. Они прославились постоянной критикой власти в сатирической форме.

Ранее сообщалось, что «Квартал 95» объявил кастинг на роль Зеленского.