Британцы требуют закрыть шоу, которое ведет анимированный Путин

На телеканале «Би-би-си» вышел первый выпуск комедийного шоу «Сегодня вечером с Владимиром Путиным», которое ведет анимированный президент России Владимир Путин. Ролик был опубликован на сайте в твиттере «Би-би-си».

«Ведущий» приветствует гостей в своей студии, где он сидит за столом с российским гербом. Там также висит фотография медведя и стоит флаг России. Герой Владимира Путина злобно шутит на протяжении всей программы.

В шоу были применены новейшие технологии захвата лица, которые позволили комику Натаниелю Тэпли в режиме реального времени «заставлять» Путина двигаться и менять выражения лица. Автор нескольких сериалов, выходивших на «Би-би-си», также озвучил персонажа президента России.

Однако все особенности не понравились британцам, которые теперь требуют закрыть шоу. Пользователи Сети негативно отреагировали на программу, назвав ее глупой и провальной.

На ближайшие выходные «Сегодня вечером с Владимиром Путиным» не указано. Телеканал никак не комментировал, будет ли снята программа с эфира.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на запуск шоу с анимированным Путиным в роли ведущего.