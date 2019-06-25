Пьесу по «российскому делу» создали в США
Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы стал основой для пьесы. Об этом сообщает The New York Post.
По данным портала, пьеса получила название «Расследование: Поиск правды в десяти актах».
Как отмечается, сценаристом постановки выступил Роберт Шенккан.
При этом в пьесе по мотивам «российского дела» сыграют актеры Марк Хэмилл, Алисса Милано и Сигурни Уивер.
Премьера постановки назначена 25 июня.
Ранее сообщалось, что Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике.