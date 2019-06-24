Украина запретила фильм «Курск»

На Украине запретили показ фильма «Курск», который рассказывает о крушении российской подлодки в 2000 году. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отмечается, причиной такого решения стал закон о защите информационного телерадиопространства Украины.

В стране посчитали, что данная кинолента популяризирует правоохранительные органы и вооруженные силы «государства-оккупанта».

Уточняется, что в мировой прокат кинокартина вышла осенью 2018 года, в России ее покажут 27 июня.

Подводная лодка «Курск» затонула в августе 2000 года во время учений в Баренцевом море. В результате катастрофы погибли 118 моряков.

Ранее на Украине запретили сериал «Сваты».