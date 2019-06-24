В Грузии кинотеатры устроили бойкот фильмам на русском языке
В Грузии кинотеатры начали отказываться от фильмов на русском языке, сообщает портал «Грузия Онлайн».
Сеть кинотеатров Cavea с 20 июня приостановила показ русскоязычных сеансов.
Не уточняется, как долго продлится запрет.
Отмечается, что Cavea является самой большой сетью кинотеатров в Грузии.
Ранее советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили адвокат Каха Кожоридзе заявил, что российские туристы не должны подвергаться агрессии со стороны жителей страны.