В Грузии кинотеатры устроили бойкот фильмам на русском языке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/999/11917999/RTR26GHR-pic905-895x505-91895.jpg">

В Грузии кинотеатры начали отказываться от фильмов на русском языке, сообщает портал «Грузия Онлайн».

Сеть кинотеатров Cavea с 20 июня приостановила показ русскоязычных сеансов.

Не уточняется, как долго продлится запрет.

Отмечается, что Cavea является самой большой сетью кинотеатров в Грузии.

Ранее советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили адвокат Каха Кожоридзе заявил, что российские туристы не должны подвергаться агрессии со стороны жителей страны.