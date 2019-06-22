Разоблачено вранье сына Алибасова

Писательница Лена Ленина заявила, что сын Бари Алибасова, который отравился жидкостью для очистки труб, «немножко приврал». Об этом она рассказала в инстаграме.

По словам Лениной, она давно знает Алибасова. Его сын — пиарщик, поэтому его «величина эмоциональной вовлеченности сомнительна» и он немного соврал.

«Единственный, кто чуток привирал в этой истории, как говорят, так это одноименный сынок», — написала Ленина.

По ее словам, информация о пропаже кота была выдумкой.

«Кстати, Бари его прогнал по выходу из больницы. Не кота», — заключила Ленина.

Ранее сообщалось, что Алибасов воссоединился с женой и Чучей.